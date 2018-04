Morón y opción de ser presidente de ByN: Nunca le daré la espalda a Colo Colo

El campeón de la Copa Libertadores 1991 Daniel Morón asumirá el próximo martes 17 de abril como flamante director de Blanco y Negro tomando el cargo en representación del Club Social y Deportivo, y de cara a algún movimiento en la presidencia, no descarta asumir como máximo dirigente de la concesionaria que rige los destinos del club.

En una extensa entrevista con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex arquero explicó que su idea es participar de la mesa directiva, y que si se da la opción de asumir en reemplazo de Aníbal Mosa, aseguró que "nunca le dará la espalda a Colo Colo".

"La idea es participar del directorio y si hay alguna unanimidad, o alguna postura a buscar en mí a la persona que pueda ser representante de Colo Colo, no me voy a restar. Para Colo Colo siempre voy a estar presente, pero aclaro que no voy en busca de una candidatura, ni de acuerdos. Mi idea, ante todo, es ser un nexo de los colocolinos que están alejados del club", comentó Morón.

"No hay un hilo conductor entre la gente y el club, y es parte de lo que quiero hacer, seguir con la Arellanización con los chicos de las escuelas de fútbol, de la Casa Alba. Yo no vengo a buscar cargos, vengo a trabajar, pero nunca le voy a dar la espalda a Colo Colo", añadió.

Al ser consultado respecto a las primeras labores como director representante de la Corporación, Morón indicó que "necesito interiorizarme de todo lo que se ofreció cuando los votos del Club Social fueron a Mosa. No sé cuáles fueron todos los acuerdos, sé que se cumplieron algunos, cosas muy mínimas, pero tenemos que luchar por cosas más importantes en el CSD".

Morón dijo, además, que se siente preparado para ser presidente y comentó la administración de Aníbal Mosa, a quien criticó por su personalismo al frente de la institución.

"Me siento preparado, no es fácil dirigir un club, pero si (como Corporación) estamos presentando un proyecto para el club, habrá equipos de trabajo, y siempre tendré asesores que nos pueden ayudar, y en las cosas que desconozco, me podrán apoyar", añadió el ex arquero.

"Mosa es un tipo apasionado que ha hecho cosas por Colo Colo, pero creo que el club no puede conducirse por una sola persona. Él se hizo cargo de todo, y creo que Colo Colo es muy grande para una sola persona", explicó.

¿Y dentro de la cancha?

Morón también abordó temas deportivos. En ese sentido el ex preparador de arqueros de la selección chilena aseguró que es necesario un gerente deportivo y analizó el complejo momento que vive el cuadro albo por estos días, explicando que si Colo Colo cae ante Universidad de Chile, la situación de Pablo Guede se hará insostenible.

"Se necesita un gerente deportivo que abarque desde el fútbol joven hasta el plantel de honor, el fútbol femenino y que tenga un hilo conductor, porque Colo Colo debe tener una política deportiva y no que cada técnico que llegue haga lo que quiera, porque puede durar cinco años o seis partidos, dependiendo de quién esté al mando. No puede cambiar permanente, y esas bases hay que formar", indicó.

Sobre el momento que vive el equipo, dijo que tras la renuncia del DT "si la respuesta a Guede es el compromiso de salir campeón, es fantástico que así sea, pero si después de estas derrotas, llega a perder el clásico se hace insostenible, porque dejando de lados los problemas internos que pueden influir en los resultados que necesitas, es un equipo que tiene las armas para competir muy bien".

Morón también tuvo breves palabras para Julio Rodríguez, ex preparador de arqueros de los albos.

Luego de evitar referirse a él, Morón fue claro: "Fue muy desleal conmigo, y con sus propios arqueros, me dejó muy mal a mí", dijo.