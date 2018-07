Mosa contra Ruiz-Tagle: No tiene la calidad moral ni ética para ser presidente

El ex mandamás calificó al ex ministro de Deportes de "canalla".

Las aguas en Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, no están tranquilas y así lo dejó ver este jueves el ex presidente Aníbal Mosa, quien se lanzó con todo contra su sucesor, Gabriel Ruiz-Tagle.

Mosa, quien solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero que investigue las últimas elecciones del mes de abril, aseguró que el ex ministro del Deporte no puede seguir siendo el máximo dirigente albo.

"No estoy preparando nada. Solo muevo al colocolino de a pie, al común y corriente a decir 'tratemos de recupera esta institución'. Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo. Y eso me preocupa. No quiero que mañana le paguen al hincha siete mil pesos por las distintas cosas que puedan ocurrirá", dijo Mosa en entrevista con El Mercurio.

"La gente está muy molesta, no quiere a este señor. Esta persona está calificada como el cerebro de unas de las colusiones más canallas que se haya visto en este país, porque hay que ser muy canalla para coludirse con algo tan básico que ocupa todo el mundo. No quiero que esa persona dirigiendo a Colo Colo", añadió sobre la relación de Ruiz-Tagle con la colusión del papel tissue.

Respecto a la investigación que solicitó, Mosa indicó que "queremos investigar lo que sucedió en la elección de abril. Buscamos transparentar. El actual presidente, Gabriel Ruiz-Tagle, llegó de una forma irregular a la presidencia, y hemos pedido a la Comisión para el Mercado Financiero que investigue, poniendo a disposición todos los antecedentes que tenemos".

"Sospechamos que seis o siete corredoras votaron en bloque, y por cinco directores, uno de ellos Ruiz-Tagle. Cuadraron los votos. Parece muy extraño, sospechoso e irregular que corredoras que manejan gran cantidad de acciones de minoristas hayan votado por los mismos candidatos. Colo Colo tiene seis o siete mil minoritarios y no creo que todos hayan votado por el bloque de Ruiz-Tagle", agregó.

"No tengo problemas de perder en buena lid. Pero hubo irregularidades que deben ser investigadas", completó al ser consultado respecto a si es un mal perdedor.

Mosa adelantó que si se da un eventual regreso a la presidencia de ByN, aceptará: "No es un cargo sencillo, pero tengo más transparencia y legitimidad que el actual presidente. Tengo las manos limpias, y la conciencia tranquila", indicó.