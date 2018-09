"No tengo objeción": Gabriel Ruiz-Tagle descartó conflictos con Harold Mayne-Nicholls

Gabriel Ruiz-Tagle, presidente de Blanco y Negro, afirmó no tener "objeciones" con la candidatura de Harold Mayne-Nicholls para la ANFP y aseguró que las disputas del pasado son "un tema zanjado".

"Tuvimos una diferencia importante sobre el destino de los dineros del CDF y a mí me tocó defender los intereses de Colo Colo. Esa diferencia a veces fue pública y cada uno estabamos cumpliendo nuestras misiones, que era velar por nuestras instituciones", explicó el mandamás de los albos.

"Ese tema está zanjado. hoy no tengo ninguna objeción de caracter personal contra Harold Mayne-Nicholls", precisó.

No obstante, Ruiz-Tagle dejó claro que aún no han decidido su apoyo para el ex presidente de la ANFP: "No conocemos cuál es el programa que tiene como candidato, ni quienes lo acompañarán en su lista", explicó.

"Colo Colo quiere una decisión positiva para los intereses del club y para el fútbol chileno", sentenció.