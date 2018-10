Nuevo presidente del CySD: Colo Colo necesita un técnico que tenga personalidad

Edmundo Valladares, el nuevo presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó este martes con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que el nuevo DT de los "albos" tiene que tener carácter.

Al ser consultado por cuál nombre le atrae más para asumir como entrenador en los de Macul, el timonel de la corporación dijo que "habrá que verlo en su minuto. Lo que sí puedo decir es que Colo Colo necesita un técnico que tenga mucha personalidad, que pueda liderar e imponerse en el camarín y que obviamente pueda liderar un proceso. Que tenga la claridad suficiente como para poder entenderse con la gerencia deportiva y tener un trabajo muy mancomunado con las series inferiores".

Sobre el desempeño de "Tito" en el "Cacique", el dirigente afimró que "Héctor es una persona que trabaja bastante bien por lo que me ha tocado ver a mi y por lo que he podido conversar con Marcelo Espina. No se han dado los resultados como queremos todos los colocolinos, pero tengo una buena opinión del trabajo que hace Héctor en cuanto a la seriedad, a la planificación y cómo se relaciona con sus jugadores".

A su vez, Valladares se refirió a su supuesta cercanía con Aníbal Mosa, indicando que "con administraciones anteriores no se había dado un escenario en el cual existiera un interés de las directivas del CSyD de buscar incidir por el bien de los socios. Lo que existe no es mayor afinidad con tal o cual grupo controlador, lo que existe es la justa y legítima necesidad que tiene la directiva del club en representación de los socios de buscar lo mejor para la institución y su gente".

"En ese sentido, a futuro lo que nosotros aspiramos es a pararnos cada vez más de igual a igual de institución a institución y seguir haciendo muy fuerte el nombre y el posicionamiento del Club Social y Deportivo Colo Colo", agregó.

A su vez, Valladares negó que existiera un acuerdo con Mosa para comprar sus acciones. "Se habló mucho de un acuerdo, de que existía incluso un co-gobierno. Creo que es momento de desmentir aquello. Lo que existió en su minuto y válidamente entiendo yo, es que los representantes nombrados por el CSyD votaron por un proyecto que consideraban mejor para los intereses de Colo Colo", dijo.