Octavio Rivero: Me voy identificado con Colo Colo, espero poder volver

El delantero uruguayo Octavio Rivero llegó este jueves al Estadio Monumental para despedirse de Colo Colo, club que deja para fichar en Atlas del fútbol mexicano, y apuntó que espera volver a Macul en el futuro.

"Es un club muy lindo, entendí lo que era Colo Colo, me voy identificado con Colo Colo, me gusta mucho, lo aprendí a querer, me voy orgulloso de jugar acá, espero algún día poder volver", manifestó el ex O'Higgins.

"Estoy muy contento, emocionado por partir así, porque es difícil cuando dejas lindas amistades y conoces buena gente cuesta un poco, pero me voy contento y orgulloso de que pude lograr cosas importantes en Colo Colo", indicó.

"Ojalá haya podido dejar una huella en este club y ojalá algún día poder regresar, me sentí cómodo, a gusto, entendí lo que era el club y me voy muy a gusto", insistió Rivero, quien habló sobre su mejor recuerdo en el elenco "popular".

"La estrella 32 fue un recuerdo muy lindo por todo lo que se vivió, en lo personal sobre todo, creo que es el recuerdo más lindo, pasar de estar en un punto a otro marca mi vida, siempre tuve que luchar para llegar a eso, por suerte se dio, logramos varios títulos así que me voy muy contento", declaró.

Luego contó que de quienes no pudo despedirse en persona lo realizó a través de mensajería y contó que el DT, Héctor Tapia, le deseó lo mejor en Atlas.