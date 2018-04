Pablo Guede: Una crisis en Colo Colo da para inventar muchas cosas

El técnico de Colo Colo, Pablo Guede, descartó que existan problemas en el camarín del conjunto "popular" y manifestó además que un momento de crisis en el "Cacique" da "para inventar muchas cosas" durante su conferencia previa al superclásico.

Consultado sobre si el cuadro "popular" está en crisis, Guede dijo que "si leo lo que dice Einstein de la crisis, que es una buena oportunidad para poder reinventarse, estaría buenísimo, depende de cómo cada uno quiere verla, la crisis es una oportunidad para crecer" y luego se refirió al encuentro entre los jugadores de comienzos de semana.

"Está muy claro que el problema no es el grupo, entiendo que una crisis en Colo Colo da para inventar muchas cosas, pero la reunión que tuvieron los jugadores fue para seguir fortaleciendo el grupo, eso que salieron cosas que se pelearon, es totalmente mentira, al revés", declaró.

"Esto es Colo Colo, pero esa gente que habla de que el camarín estaba dividido, que había grupos, eso no beneficia a nadie; si es verdad, que salga la verdad y lo dije mil veces que si tienen una duda que me llamen y hablemos, les voy a contar la verdad", sostuvo de manera categórica.

"Lo que pasó el lunes -el martes- es bueno para el grupo, fue muy bueno, que se puedan decir lo que quieran, soy consciente que no todos querían que me quedara pero no lo hicieron por mí, lo hicieron por ellos, por el grupo, porque creían que lo mejor era que siguiera", complementó el argentino.

Guede, posteriormente, abordó el próximo partido ante U. de Chile: "Las tres veces que me enfrenté a la U llegué siempre de la misma manera, siempre, no es nuevo para mí; hay que jugar el partido, ver cómo se da el resultado, cómo está el equipo, que eso es lo que más me preocupa. A nivel de camarín hay cero problema, al revés, está cada vez más comprometido".

Guede abordó diversos temas de la actualidad del "Cacique", entre las que tocó las "ansias de poder" de los bloques que luchan por la testera de Blanco y Negro, aparte de reconocer que "pasamos por el peor momento futbolístico".

Sobre Julio Barroso

Respecto de la polémica vivida con Julio Barroso, Guede fue claro al señalar que entre ambos hay "una relación profesional, él entrena y yo dirijo... y punto".

"Cuando se lesionó, tuvo que jugar Insaurralde y Zaldivia, lo hicieron bien y estoy tranquilo porque hablé con Julio hace algunas semanas y le dije que con línea de cuatro Insaurralde y Zaldivia están mejor".

"Si jugaba con líenea de tres iba a jugar y lo puse, no veo otra cosa, después cada uno se lo toma como quiere, pero cuando uno hace cambios, es porque ve un poco más flojo a éste, mejor a éste", aclaró.