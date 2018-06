Se concretó el retorno de Claudio Arbiza a Colo Colo: Estoy feliz de volver a mi casa

El ex jugador albo anticipó que el portero titular no podrá relajarse en su puesto.

El uruguayo Claudio Arbiza, recordado jugador de Colo Colo que participó en las vicotoriosas campañas del "cacique" entre 1996 y 1998, será el nuevo preparador de arqueros en el cuerpo técnico de Héctor Tapia.

"Tengo felicidad absoluta. Realmente estoy muy feliz de volver a mi casa, y con gente que viví muchísimas cosas, que me hicieron sentir como en mi propio país, entonces agradecimiento primero al cuerpo técnico, primero por haber puesto mi nombre y a los dirigentes por que se arreglara todo esto y yo volviera a Colo Colo", declaró el charrúa a al Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex portero de 51 años llega con un ánimo tremendo para reemplazar a René Díaz, quien partió junto a Pablo Guede a Arabia Saudita, pero también con un aviso al jugador que se maneje con la titularidad bajo los tubos.

"Parten todos iguales, la experiencia te puede dar un plus extra, pero no atajas con experiencia. Para mí parten todos iguales, yo vengo a entrenar a los que están, todos iguales y como digo, quien decide quién va a jugar es Héctor Tapia", comentó.

"Qué todos peleen en una buena situación unos con otros, cosa de que entre ellos mismos se exijan. El uno, el que juega, que no diga que está tranquilo, que juega y no hay problema, no, que el de abajo lo esté comiendo", disparó.