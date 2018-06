Sebastián González: Colo Colo ha perdido mucha identidad y mucha credibilidad

El ex jugador presentó su propuesta para ser gerente deportivo de los "albos".

El ex jugador Sebastián González aseguró que Colo Colo ha perdido "identidad y credibildad", tras haber sostenido una reunión con Blanco y Negro S.A. en la cual presentó su postulación para ser gerente deportivo del club.

El otrora delantero dijo al respecto que "Colo Colo hoy en día no tiene ninguna estructura, y si sigue manejándose de esa forma va a seguir como está. El club ha perdido mucha identidad, mucha credibilidad y es el club más grande de Chile. Hay que apostar a mejorar eso pero a través de un lineamiento, de algo estructurado que es algo que hoy en día el club no lo tiene.

En relación a su exposición ante el directorio "albo", "Chamagol" dijo que "pude presentarme y que conocieran lo que tengo estructurado, no solamente hace una o dos semanas cuando empezó a sonar mi nombre sino que con anterioridad sobre lo que significa el cargo de gerente deportivo, que hoy día está cuestionado y todavía no logra cuajar en el medio nacional, pero que los grandes clubes lo tienen incorporado a través de una estructura, de una planificación. Yo creo que eso es lo que Colo Colo hoy en día necesita".

A su vez, González afirmó que su prefil calza perfectamente con el que buscan en la concesionaria. "Cuando empezó a hablarse sobre el perfil de la persona que necesitan para ser gerente deportivo, me di cuenta de que hay situaciones que van de la mano con lo que yo siento y con lo que necesita el club. Primero que todo ser identificado con la institución. Yo conozco lo más íntimo y la idiosincrasia del club, llegué a los doce años. Hoy en día lamentablemente no hay nada, no hay ninguna estructura. Esa fue mi presentación y lo que yo traté de contarles", indicó.

Por último, sobre los plazos el ex jugador dijo que "ellos (Blanco y Negro) están escuchando a algunas opciones que tienen de los nombres que han salido, obviamente no están muy alejados de lo que ha trascendido, por algo yo estoy aquí. Estoy dispuesto a asumir un cargo como ese con lo que representa, sobre todo por lo que necesita la institución que es profesionalizar y eso se hace a través de una preparación".