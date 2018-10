Sindicato de Blanco y Negro aprobó huelga tras no llegar a acuerdo con la concesionaria

El Sindicato de Trabajadores de Blanco y Negro aprobó este lunes irse a huelga tras no llegar a un acuerdo con la concesionaria.

El presidente de la entidad, José Luis Gatica, afirmó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa al respecto que "efectivamente se aprobó porque después de unas largas conversaciones que hemos tenido con Alejandro Paul, el gerente general, no llegamos a un acuerdo. En visto a lo que ellos ofrecieron, la gente aprobó que en caso de no ir a mediación esto iría a huelga definitivamente a partir del viernes. Porque son ellos los que tienen que pedir la mediación, no nosotros".

Sobre su petitorio, el líder sindical dijo que "pedimos mejoras en los sueldos y unos bonos que tenemos entremedio que habíamos negociado también. Pero la última palabra la tiene Blanco y Negro, nosotros pedimos negociar con el presidente (Gabriel Ruiz-Tagle) pero él no nos recibió. Esto se pudo haber evitado si es que él hubiera puesto de su parte desde el principio".

La huelga fue aprobada por 57 votos a favor y 3 en contra, con 12 ausencias por licencia. De todas formas, Gabriel Ruiz-Tagle citó al sindicato a una reunión este lunes para zanjar el conflicto.

"Si el presidente tiene un real compromiso con los trabajadores se tiene que preocupar de ellos. Nosotros como sindicato nos preocupamos de los problemas de los trabajadores y con esto nos da a entender que en el futuro él no nos va a abrir la puerta. La disposición tiene que partir por el presidente del club, así como anteriormente el presidente que tuvimos (Aníbal Mosa) estaba cien por ciento comprometido con los trabajadores", apuntó Gatica.