Zamorano: En algún momento voy a ser técnico de Colo Colo

El ex delantero de la selección chilena Iván Zamorano aseguró que en algún momento será el técnico de Colo Colo y que incluso está dispuesto en asumir alguna vez la banca de la selección chilena.

En el programa "La Noche es Nuestra", de Chilevisión, el ex ariete de Real Madrid e Inter de Milán estuvo junto a Christiane Endler, capitana de la selección chilena femenina y junto a Marcelo Vega, ex seleccionado nacional.

En la ocasión, la conductora Pamela Díaz le consultó respecto a su opción de ser técnico, ante lo cual Zamorano dijo que ha tenido propuestas de medios exóticos.

"Las ofertas que me han llegado para ser técnico han sido de China, Azerbaiyán", dijo el ex goleador histórico de la Roja.

Ante la insistencia de Díaz, ya enfocada en el cuadro popular, Zamorano fue claro: "En algún momento voy a ser técnico de Colo Colo. Siempre he dicho que estoy muy feliz siendo comentarista en Estados Unidos, ha sido una experiencia única, pero si en algún momento me llamaran, volvería a Chile, primero por mi familia y después solo si me llaman de Colo Colo o me llaman de la selección", aseguró.