Frank Kudelka tras ajustado triunfo de la U sobre Colchagua: "Con el nombre no le ganas a nadie"

Universidad de Chile debió aplicarse para sacar un triunfo por 2-1 frente al cuadro de Segunda División Colchagua CD, con quien lucha el paso a los cuartos de final de la Copa Chile. Según el entrenador azul Frank Kudelka, la superioridad en el papel nada significa ante equipos de menor jerarquía, que se potencian en este tipo de instancias.

"Primero, con el nombre no le ganas a nadie. Segundo, aquí en la institución todos los partidos tenemos que ganarlos. No cabe duda que eso es difícil, es una cuestión lógica, pero nuestra predisposición ha sido la máxima, de los jugadores también y estamos en una etapa de búsqueda de un estilo que por momentos se logra y en otros no, por causas ajenas o propias", dijo el DT en rueda de prensa.

Descartó además que sus pupilos hayan tenido poca motivación ante los de San Fernando, quienes a su parecer simplemente aprovecharon los "malos momentos" de los "estudiantiles" para crear daño.

"Hoy en día el fútbol es muy parejo y está demostrado en cualquier latitud y aquí también, que muchísimos equipos a priori más competitivos, económicamente más altos han quedado fuera, entonces no es para mí más allá de todo eso y eso no tiene nada que ver con cosas buenas o malas que hayamos hecho, yo creo que los rivales, aún de menor categoría, cuando juegan con equipos grandes, se potencian a sus intensidades más altas y eso es lógico y entendible. No creo que pase por un factor de excesiva confianza, para nada", explicó el estratega.

En ese análisis también agregó que la expulsión de Yeferson Soteldo despotenció la propuesta, que mediante el venezolano debía encontrar profundidad en el área de los colchagüinos.

"Creo que el primer gran obstáculo que tuvimos fue quedar con 10 hombres, a partir de ahí el equipo se reacomodó, tuvo buena posesión del balón", pero no cabe duda que "perdió vértigo y el volumen de llegadas más profundas", dijo.

El entrenador también fue cuestionado por la decisión de reemplazar al volante Francisco Arancibia en el inicio del segundo tiempo, aunque aclaró que su salida se debió a una lesión.

"A Arancibia lo tuvimos que sacar por lesión, no fue un cambio táctico, porque había hecho a mi entender un buen primer tiempo y no era mi idea sacarlo, pero lamentablemente se produjo creo que una contractura muscular que no lo dejaba seguir en el juego, por eso lo cambiamos"

Con la llave abierta entre ambos elencos, la revancha se jugará en El Teniente de Rancagua o en el coliseo La Granja de Curicó, en una fecha aún por definir.