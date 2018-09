Kudelka encaró críticas a la U: Estamos en una semifinal de Copa Chile donde varios no están

Universidad de Chile sintió de forma amarga el empate que consiguió ante Palestino en su primer encuentro por las semifinales de la Copa Chile. Algo que se reflejó en las palabras de su técnico Frank Kudelka, quien pese a reconocer que no le gustó lo hecho por su escuadra en gran parte del cotejo, destacó que vive una instancia que lo confirma como uno de los mejores planteles en competencia.

"Mago no soy, las cosas se necesitan con tiempo, pero por mientras estamos en una semifinal de Copa Chile, donde varios no están", resaltó el argentino, que tendrá un mes para planificar la revancha ante los "árabes".

Lamentó también que siempre espera un buen nivel de competencia, sin embargo, "el primer tiempo no me gustó y el segundo mejoramos, nos alcanzó para el empate. La llave quedó abierta y estoy esperanzado en mejorar".

Uno de los puntos donde la zaga "universitaria" se ve más débil es en la creacción, puesto donde no existe un jugador que cubra esas funciones, según dijo el mismo Kudelka.

"Hoy no tengo un enlace por enganche que me pueda abastecer, lo que nos faltó en el primer tiempo. Es una falencia que sabemos que tenemos en este momento, no tenemos un creador, entonces nuestra preparación era ser mucho más verticales, pasar esa línea de creación, verticalizar con los delanteros y apoyarlos por bandas", algo que sin embargo "el rival nos leyó" para neutralizarlo.

A raíz de los irregulares resultados de la U, el entrenador fue sorprendido con la pregunta sobre si a fin de año abandonaría al equipo, algo que descartó de manera tajante.

Satisfacción en Palestino

El DT de los tricolores, Sebastián Méndez, analizó de forma similar el partido y remarcó el desplante de su grupo en el primer tramo.

"El primer tiempo fuimos superiores y el segundo creo que ellos nos llevaron por delante. También tuvimos nuestras situaciones el segundo. Es un buen resultado, hicimos un partido inteligente", dijo

Además, adelantó que depende de ellos alcanzar el objetivo de la final, instancia a la que llega con grandes opciones al dejar la llave igualada para cerrarla como local.

"Siempre depende de nosotros buscar nuestros objetivos. Hoy tratamos de buscar tranquilidad, el equipo está trabajando mucho y bien y se nos tiene que revertir esta situación", cerró.