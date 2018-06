La programación de los duelos de vuelta en los octavos de final de la Copa Chile

La ANFP publicó este lunes la programación para los duelos de revancha en los octavos de final en la Copa Chile 2018 que se jugarán este fin de semana próximo.

Vale resaltar que los partidos San Marcos vs. Cobreloa y Puerto Montt vs. Valdivia no serán transmitido por el CDF en ninguna de sus señales.

Revisa los horarios a continuación:

Viernes 29 de junio

Barnechea vs. Curicó Unido. 20:00 horas. Estadio Municipal de Barnechea. (CDF)

Sábado 30 de junio

Colchagua vs. Universidad de Chile. 16:30 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.(CDF)

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Valdivia. 18:00 horas. Estadio Chinquihue, Puerto Montt.

Unión La Calera vs. Palestino. 19:00 horas. Estadio "Lucio Fariña". (CDF)

Domingo 01 de julio

Ñublense vs. Cobresal. 15:30 horas. Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán. (CDF)

San Marcos de Arica vs. Cobreloa. 16:00 horas. Estadio por definir.

Unión Española vs. Audax Italiano. 19:00 horas. Estadio Santa Laura. (CDF)

Lunes 02 de julio

Huachipato vs. Deportes Copiapó. 12:00 horas. Estadio CAP-Acero, Talcahuano. (CDF)