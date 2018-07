Las llaves de cuartos de final en la Copa Chile

Estos son los cruces que se vivirán en la ronda de cuartos de final de la Copa Chile, que se llevará a cabo durante julio.

Solo queda conocer al rival de Audax Italiano y que será Huachipato o Deportes Copiapó, quienes jugarán la revancha de octavos este lunes.

Los cruces:

- Palestino vs. Cobresal

- Cobreloa vs. Universidad de Chile

- Deportes Valdivia vs. Barnechea

- Audax Italiano vs. Huachipato o Deportes Copiapó