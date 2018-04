Los resultados de los duelos de ida de la primera fase de la Copa Chile

Este miércoles comienza a disputarse la Copa Chile 2018, certamen que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2019 y que tiene en primera instancia a elencos de Primera B, Segunda División y a elencos amateurs de la Tercera A.

Sigue los encuentros aquí:

Miércoles 25 de abril

-Lautaro de Buin 1-0 La Serena, Finalizado. Estadio Municipal de San Bernardo.

1-0: 29' Claudio Fuentes (LAU)

-Municipal Santiago 0-1 Santiago Wanderers, Finalizado. Estadio Municipal de La Pintana.

0-1: 89' Mario López (SW)



-Linares 2-1 Valdivia, Finalizado. Estadio Municipal de Linares.

1-0: 32' Valther Rosas (LIN); 2-0: 38' Matías Parra (LIN); 2-1: 72' Cristopher Ojeda (VAL)



-Tomás Greig 0-2 Magallanes, Finalizado. Estadio El Teniente.

0-1: 5' Mauro Lopes (MAG); 0-2: 48' Andrés Reyes (MAG)



-Limache 2-2 Copiapó. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña".

0-1: 10' Germán Estigarribia (COP); 0-2: 25' Francisco Ibáñez (COP); 1-2: 47' Kevin Beechey (LIM); 2-2: 52' Javier Ramírez (LIM)

Sábado 28

-San Antonio Unido vs. Cobresal, 16:30 horas. Estadio por confirmar.

-Ovalle vs. Cobreloa, 17:00 horas. Estadio Diaguita.

-Malleco Unido vs. Puerto Montt, 18:00 horas. Estadio "Alberto Laraguibel".

-Vallenar vs. San Marcos de Arica, 19:00 horas. Estadio "Nelson Rojas".

-Iberia vs. Rangers, 19:00 horas. Estadio Municipal de Los Angeles.

Domingo 29

-Colchagua vs. Unión San Felipe, 15:30 horas. Estadio "Jorge Silva".

-General Velásquez vs. Melipilla, 16:00 horas. Estadio Municipal de San Vicente.

-Deportes Recoleta vs. Coquimbo Unido, 16:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

-Fernández Vial vs. Ñublense, 16:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Miércoles 2 de mayo

-Santa Cruz vs. Barnechea, 19:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Domingo 6

-Independiente de Cauquenes vs. Santiago Morning, 16:00 horas. Estadio "Manuel Moya".