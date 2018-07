U. de Chile y Cobreloa abren los fuegos de los cuartos de final de la Copa Chile 2018

Este sábado, a partir de las 17:00 horas (21:00 GMT), Universidad de Chile y Cobreloa saltarán al césped del Estadio Nacional en el duelo más atractivo de los cuartos de final de Copa Chile.

Los universitarios vienen de vencer a Deportes Colchagua en los octavos de final del certamen y a Deportes La Serena en la primera ronda, por lo que el diector técnico, Frank Kudelka, aún no sabe de derrotas en el cuadro estudiantil

Los azules no contarán con el delantero Mauricio Pinilla, quien sufrió una sobrecarga muscular, pero sí lo harán con el portero Johnny Herrera, quien regresa tras perderse los dos encuentros ante el cuadro de San Fernando.

Con este panorama, la formación del "romántico viajero" será con: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Gonzalo Jara, Rafael Vaz, Jean Beausejour; Felipe Seymour, Yerko Leiva, Gustavo Lorenzetti; Angelo Araos, Isaac Díaz y Leandro Benegas.

En el lado visitante, los loínos vienen en un gran momento en el torneo, ya que en la fase anterior derrotaron a San Marcos de Arica con un global de 7-0, además de haber dado cuenta de Universidad Católica, líder del Campeonato Nacional, en la sorpresa de la primera fase.

No obstante, en lo institucional viven horas de incertidumbre, ya que este jueves el entrenador Rodrigo Meléndez fue ratificado sin haber llegado a una acuerdo con la institución, por lo que "Kalule" aún no firma en los "zorros del desierto" y su continuidad no está confirmada.

La alineación del conjunto calameño para el duelo con la "U" será con: Raúl Olivares; Matías Alvarez, Mario Parra, Miguel Sanhueza, Michael Contreras; Guillermo Firpo, Pablo Parra, Ignacio Jara, Jorge Luna; Lucas Simón y Sebastián Romero.

El registro histórico entre ambos equipos indica que existe una paternidad del cuadro nortino, con 36 victorias sobre 35 de los laicos, a lo cuál se suman 33 empates.

El duelo entre Universidad de Chile y Cobreloa, que tendrá como juez central a Angelo Hermosilla, será transmitido por Al Aire Libre en Cooperativa y seguido minuto a minuto por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.