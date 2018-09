Lucas Barrios: Palmeiras sabe que tenemos equipo para hacerle daño

El delantero de Colo Colo Lucas Barios analizó el trascendental encuentro que disputarán los "albos" este jueves ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y adelantó que no se "conformarán" con lo que han conseguido en el certamen.

El ariete aseguró que "es una alegría vivir este momento, porque no lo viven todos los jugadores, queremos más y buscamos más, además aprendimos cómo jugar la copa; esperamos ganar el jueves y darle una alegría a la gente".

Además, el atacante fue más allá y recalcó que "Palmeiras sabe que tenemos un equipo que le puede hacer daño, ellos saben al rival que enfrentan. Ya le ganamos a un rival muy difícil y ganamos el respeto en esta copa, ya que todos esperaban un clásico paulista en cuartos y nadie apostaba por Colo Colo".

Por otra parte, Barrios destacó que la experiencia de los referentes que tiene el plantel del cacique, la cual considera que "sirve mucho en este tipo de partidos, sabemos que tenemos un plantel para pelear y estos jugadores nos dan un plus".

Su condición física y la implementación del VAR

El delantero paraguayo del "Cacique", además, dejó en claro que está en perfectas condiciones para enfrentar al elenco de Luiz Felipe Scolari: "No tuve ningún problema. Entrené de forma aparte para ponerme bien en lo físico. Me vino bien estos días de receso. Llego bien al jueves".

Sobre la implementación del VAR, destacó que "lo conocí cuando jugué la final con Gremio el año pasado. Está bueno, porque detiene muchas cosas que el árbitro no ve. Aunque nosotros debemos mantenernos al margen, porque sabemos que pedirle al árbitro que lo utlice, nos puede costar una amarilla o una expulsión".

Finalmente, el eje de ataque de los dirigidos de Héctor Tapia se refirió al especial encuentro que vivirá con su ex escuadra: "Me pone muy contento jugar contra un equipo que quiero mucho, además es una ventaja conocer al rival, aunque ellos también me conocen a mí", cerró.