Leonardo Valencia: Esperamos aprovechar que Audax está sin confianza

El mediocampista chileno de Botafogo, Leonardo Valencia, aseguró que en el duelo ante Audax Italiano, por Copa Sudamericana, buscarán aprovechar el mal momento que vive el elenco de colonia, el cual contrasta con el impulso anímico que arrastra el cuadro brasileño tras adjudicarse el Campeonato Carioca.

"El fútbol es de momentos y nosotros tenemos que aprovechar el momento en que estamos. Venimos de ser campeones y eso anímicamente es muy bueno, y Audax no logra ganar hace rato, y tenemos que aprovechar que no tienen la confianza que ellos esperan", comentó el jugador nacional.

Valencia comentó su buen momento en el "Fogao", cuadro donde se afianzó como titular pese a un dubitativo inicio.

"Es especial jugar en Chile. Necesitaba venir, así es que feliz de poder jugar acá. En Botafogo terminé jugando, he tenido la continuidad que esperaba y me he estado ganando un puesto, y espero seguir ratificándolo partido a partido", explicó.

Valencia también tuvo palabras para la Roja, luego de no ser considerado en la primera nómina de Reinaldo Rueda tras haber sido parte del ciclo de Juan Antonio Pizzi.

"Obviamente que la selección es especial, sobre todo con este nuevo ciclo. Todos queremos jugar por la selección, los que estamos afuera esperamos una oportunidad y a mí me queda esperar tener continuidad para estar en la nómina, y para eso sirve también este partido ante Audax", indicó.

Botafogo visitará este jueves a Audax Italiano, a las 19:15 horas, por la Copa Sudamericana.