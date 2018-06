Cristiano Ronaldo acordó con Fiscalía dos años de cárcel y pagar 18,8 millones de euros por fraude

Antes de iniciar una jornada llena de gloria con una tripleta que permitió a Portugal un valioso empate con España en el Mundial, Cristiano Ronaldo alcanzó la mañana de este viernes un acuerdo verbal con la Fiscalía de Madrid por el que se declaró culpable de cuatro delitos fiscales, aceptó una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros, aunque este pacto está pendiente del visto bueno de la Agencia Tributaria española.

Fuentes judiciales informaron a Efe que el futbolista de Real Madrid presentó hace una semanas una propuesta a la Fiscalía y que esta respondió con otra alternativa, la que finalmente fue aceptada por los abogados de la estrella portuguesa.

El acuerdo está ahora pendiente la Agencia Tributaria, que fue el organismo que denunció a Ronaldo, han indicado a Efe fuentes jurídicas. Si Hacienda no acepta los términos planteados por el futbolista y la Fiscalía, dicho acuerdo no servirá para nada, subrayan.

El jugador portugués reconció así cuatro delitos fiscales por los que acepta una pena total de dos años de prisión, seis meses por cada delito, pero el jugador confía en que la condena penal sea sustituida por otra multa.

La cuestión es que Hacienda no quiere esa sustitución, es decir, desea que sea condenado a dos años de prisión, de modo que, aunque no entre a la cárcel porque la condena se suspenda, cuente con antecedentes y no pueda reincidir en ese tiempo.

De lo contrario, afirman las fuentes, la Agencia Tributaria recurriría a la vía administrativa (en lugar de la penal) y reclamaría una multa mucho mayor.

El la Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas supuestamente defraudadas son de 1,39 millones en 2011, 1,66 en 2012, 3,20 en 2013 y de 8,5 en 2014.