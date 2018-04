Cristiano Ronaldo: Es seguramente el mejor gol que convertí en mi carrera

El astro de Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se refirió a su espectacular anotación de este martes ante Juventus, tras convertir de "chilena" el 2-0 de los "merengues" sobre la "vecchia signora" por los cuartos de final de la Champions League.

Tras el duelo, el portugués dijo a la cuenta de Twitter del club hispano que "fue un partido muy bueno, obviamente la gente está hablando mucho del segundo gol que fue espectacular, posiblemente el mejor de mi carrera. Pero quiero destacar el trabajo del equipo, sufrimos el primer tiempo pero jugamos bien. Ganarle aquí 3-0 a la Juventus no es nada fácil".

Al ser consultado por si es que este fue su "gol soñado", el delantero de los madrilistas afirmó que "ya había marcado uno de 'bici' (chilena) por la selección, el balón pegó en el palo y entró pero el árbitro no lo cobró. Y después también por Portugal hice uno parecido de chilena, pero este fue mucho mejor. Fue espectacular, salté muy alto y obviamente quedará para los recuerdos. Es seguramente mi mejor gol. La gente dice que lo estaba buscando hace mucho tiempo, pero son las circunstancias del partido. Pasó por mi cabeza hacerlo y funcionó bien. Otras veces me ha salido mal pero hay que intentarlo siempre".

Por último, "CR7" destacó la reacción de la fanaticada local en Turín tras haber sido ovacionado, afirmando que "eso fue de los momentos más bonitos que tuve esta noche. Un estadio como el de la 'Juve' en Turín por el que han pasado grandes jugadores, que me aplaudieran fue un gran momento, estoy muy feliz y emopcionado. Es un club que me gustaba mucho cuando era un niño y que la gente me haya aplaudido queda en mi corazón. Tengo que agradecer a todos los italianos que me aplaudieron en el estadio".