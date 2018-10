Cristiano Ronaldo: La violación es un crimen abominable que va en contra de lo que creo

El astro portugués de Juventus, Cristiano Ronaldo, negó las acusaciones en su contra por una presunta violación a una ciudadana estadounidense el año 2009, con un potente mensaje en redes sociales.

El delantero luso, quien ya había hablado del tema en en un video en vivo de Instagram, afirmó en su cuenta de Twitter que "niego firmemente las acusaciones hechas en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo en lo que yo creo".

"Por muy claro que pueda ser para limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promoverse a sí mismas a mis expensas. Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones", agregó.

La policía de Las Vegas reabrió el caso denunciado por la ex modelo Kathryn Mayorga, quien asegura que "CR7" la atacó tras invitarla a su habitación en el hotel en el que e hospedaba y que fue obligada a firmar un acuerdo extrajudicial de confidencialidad en 2010, a cambio de 375 mil dólares.

