Cristiano Ronaldo sobre el Puskas a Mohamed Salah: Mi gol era el más bonito

A su vez, felicitó a Luka Modric por haberse llevado el premio The Best.

El delantero portugués de Juventus, Cristiano Ronaldo, se refirió este viernes a la elección del gol de Mohamed Salah a Everton como el mejor del año tras lograr el Puskas en la ceremonia de los premios The Best.

El astro luso hizo un video en vivo en su cuenta de Instagram, que después borró, en el que se refirió a la elección de la anotación del egipcio, asegurando que "mi gol era el más bonito, anda, seamos honestos (risas). Pero la vida es así, a veces ganas y a veces pierdes. No estoy enfadado. Lo que más me interesa es haber tenido el mismo nivel durante 15 años de carrera".

El ex Real Madrid también dijo que "felicito a (Luka) Modric por ganar el The Best", y agregó sobre su presente en Italia que "estoy muy cómodo en Turín, me gusta como ciudad, pero también me gustaba Madrid, España... También me gusta Grecia, Estados Unidos... Soy una persona a la que le gusta viajar".