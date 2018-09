Jugador de Liverpool Dejan Lovren negó acusaciones de perjurio

El defensor croata fue atestiguó en juicio del ex futbolista balcánico Zdravko Mamic.

El defensor de Liverpool Dejan Lovren negó este jueves las acusaciones que recibió en su contra por supuesto perjurio tras atestiguar en el juicio del ex futbolista croata Zdravko Mamic, quien fue encarcelado en junio pasado por corrupción.

El vicecampeón del mundo con los balcánicos en el Mundial de Rusia señaló a través de su instagram que: "No he cometido ningún delito, estoy orgulloso de mi vida por cada cosa que he hecho. Nadie puede meterse, ningún medio de comunicación, personas maliciosas, nadie".

"A cualquiera que quiera arruinar mi reputación y la de mi familia, le digo que no tendrá éxito", agregó el jugador en el texto que posteo.

El caso trata sobre la culpabilidad de Mamic en el desvío de millones de euros en tarifas de transferencias de jugadores cuando era ejecutivo de Dinamo de Zagreb, club del cual Lovren dio el salto hacia clubes poderosos del viejo continente.