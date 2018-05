¿Por qué Alexis Sánchez quedó fuera del choque de Manchester United ante Brighton?

El jugador no viajó con sus compañeros para el duelo de la fecha 37 de la Premier.

El delantero chileno Alexis Sánchez quedó sorpresivamente fuera de la citación para el choque de Manchester United ante Brighton & Hove Albion por la fecha 37 de la liga inglesa.

El jugador que desde su arribo a Old Trafford había sido siempre considerado, al menos para el banco de suplentes, esta vez no viajó con sus compañeros y encendió las alarmas.

Según The Mirror, el técnico Jose Morurinho confirmó que la razón por la que el tocopillano no se subió al avión fue un golpe recibido que no le iba a permitir estar en su plenitud este viernes.

A esto hay que sumarle que el próximo 19 de mayo, Manchester United se jugará ante Chelsea la final de la FA Cup, su única opción para levantar un trofeo esta temporada, por lo que pretende que sus máximas figuras lleguen en óptimas condiciones al encuentro.