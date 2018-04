Las revanchas en cuartos de final de la Europa League

Este jueves se disputan los compromisos de revancha en los cuartos de final de la Europa League, donde Arsenal y Atlético de Madrid son los grandes favoritos.

Sigue los resultados en AlAireLibre.cl:

- CSKA Moscú 2-0 Arsenal (1-4 en la ida), Segundo tiempo.

1-0: 39' Fedor Chalov (CSK), 2-0: 50' Kirill Nababkin (CSK)

Nababkin ampliou para os russos: CSKA Moscou 2x0 Arsenalpic.twitter.com/NFNbemi9Dk — Goleada Info (@goleada_info) 12 de abril de 2018



- Olympique Marsella 4-2 RB Leipzig (0-1), Segundo tiempo.

0-1: 2' Bruma (LPZ), 1-1: 6' Stefan Ilsanker (Autogol) (OM), 2-1: 9' Bouna Sarr (OM), 3-1: 38' Florian Thauvin (OM), 3-2: 55' Jean-Kevin Augustin (LPZ), 4-2: 60' Dimitri Payet (OM)

WHY DID YOU LEAVE ENGLAND PAYETpic.twitter.com/gM4J3SjENB — Kwadwo Ntiamoah (@Kwadwo_Hemeng) 12 de abril de 2018



- Salzburgo 1-1 Lazio (2-4), Segundo tiempo.

0-1: 55' Ciro Immobile (LAZ), 1-1: 56' Munas Dabbur (SLZ)

No le puedes dar mas de una a Immobile pic.twitter.com/JxY8CWBVRp — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 12 de abril de 2018

Dabbur empatou no lance seguinte: Salzburg 1x1 Laziopic.twitter.com/CpCbwz7uee — Goleada Info (@goleada_info) 12 de abril de 2018



- Sporting Lisboa 1-0 Atlético de Madrid (0-2), Segundo tiempo.

1-0: 28' Fredy Montero (SPO)