Los duelos de ida en cuartos de final de la Europa League

Este jueves se disputan los partidos de ida en los cuartos de final de la Europa League, certamen en el cual Arsenal y Atlético de Madrid son los grandes favoritos.

Mientras el elenco inglés recibe a CSKA Moscú en Londres, los "colchonero" se miden en la capital española con Sporting de Lisboa.

Sigue los resultados de los duelos de ida:

- Arsenal 4-1 CSKA Moscú, Finalizado.

1-0: 9' Aaron Ramsey (ARS); 1-1: 15' Aleksandr Golovin (CSK), 2-1: 22' Alexandre Lacazette (ARS); 3-1: 28' Aaron Ramsey (ARS); 4-1: 35' Alexandre Lacazette (ARS)

What a start for Arsenal. Ramsey gets the opener #AFCvCSKA #AFC pic.twitter.com/e4PlwHoefY