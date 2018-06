Everton fichó al arquero uruguayo Franco Torgnascioli

Everton de Viña del Mar anunció este martes la incorporación del arquero uruguayo Franco Torgnascioli, jugador de 27 años proveniente de Lorca FC de la Segunda División de España.

"Le damos una gran bienvenida al portero Franco Torgnascioli quien hoy (martes) se realizará los exámenes médicos para incorporarse lo antes posible al Ever for Ever ¡A romperla con la Oro y Cielo", anunció el club en su cuenta oficial de Twitter.

Torgnascioli se transformá así en el segundo refuerzo del equipo que dirige Javier Torrente para el segundo semestre, eso tras la confirmación del delantero Alvaro Ramos.

Formado en Boston River de Uruguay, el jugador cuenta pasos por Danubio en su país, Mineros de Zacatecas de México y Lorca FC de España, último club en el que militó.