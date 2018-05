Andrés Iniesta y la depresión: Lo pasas mal, pero al final logras salir de ahí

Andrés Iniesta, ex volante de FC Barcelona y seleccionado de España, se sinceró sobre la depresión que lo afectó en demasía durante la última temporada y explicó cómo luchó para superar esa dura enfermedad.

"Sientes que no disfrutas, que las personas que te rodean están de más, no tienes sentimientos, te vas vaciando. Hay un momento que dices no puedes más y yo tuve la capacidad de darme cuenta de que necesitaba ayuda", recordó emocionado Iniesta en el programa 'El Hormiguero'.

Respecto al proceso para superar la depresión, comentó que "es muy lento salir de ahí. Es muy necesario el trabajo que haces con los psiquiatras. Pero lo pasas mal", comentó.

"Recuerdo ir a entrenar y tener que marcharme al poco rato, irme al cine con mi mujer y marchar antes de que empiece la película...Lo importante es que en todo ese periodo no perdí la ilusión y la fuerza", relató.

"Siempre me decía 'esto lo hago aunque me cueste porque así habré dado un paso más para salir'. Y al final salí, con la ayuda de la gente que me rodeaba, que también lo pasó muy mal", concluyó entre aplausos el jugador.