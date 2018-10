Arturo Vidal regresó a las prácticas de FC Barcelona tras gira con la selección chilena

El volante nacional Arturo Vidal ya se sumó de regreso a las prácticas de FC Barcelona tras participar en la gira de la selección chilena por Norteamérica, donde enfrentó a Perú y México con una caída y una victoria como saldo.

Además del futbolista nacional volvieron a los trabajos del equipo azulgrana otros seis seleccionados que estuvieron lejos del equipo durante la fecha FIFA: Jasper Cillessen, Marc-André Ter Stegen, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Malcom y Ousmane Dembélé.

El próximo desafío de los catalanes será el sábado ante el líder de la liga española, Sevilla, por la novena fecha, en un pleito a jugarse en el Camp Nou desde las 15:45 horas (18:45 GMT).

⚽ The rest of the players return from international duty

💪 Full steam ahead!

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/4PWJ3LonV7