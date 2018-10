Arturo Vidal se "cabreó" con Ernesto Valverde según la prensa española

Arturo Vidal apenas pudo jugar siete minutos en el triunfo de Barcelona ante Tottenham, luego de que su entrenador Ernesto Valverde lo dejara ingresar al campo en los 87' para que ayudara a contener en los descuentos, algo que "cabreó" al seleccionado chileno, según consignó la prensa de España.

El término, empleado por Sport, se respaldó en la publicación de la figura de la Roja en Instagram, donde compartió una imagen que reflejó su molestia por la situación.

"El ex de Bayern subió un emoticón de enfado, bien visible, a sus stories de Instagram, sin más comentario que la imagen, que habla por sí sola. La interpretación, si no media aclaración es libre. Pero siendo después de jugar sólo tres minutos y el descuento, tras una victoria, invita a pensar que no le gustó para nada lo poco que participó", escribió Marca.

Para la revista El Balón, el chileno "explotó contra Valverde", quien "quizá no le está dando todos los minutos que esperaba".

Tras una primera reacción, Vidal compartió una segunda imagen en redes sociales, en donde resaltó el "excelente triunfo" de su equipo.

La última publicación de Vidal: