Barcelona goleó a Sevilla y se coronó campeón de la Copa del Rey

FC Barcelona se impuso por 5-0 a Sevilla y se quedó con el título de la Copa del Rey por cuarta vez consecutiva. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, quien marcó uno de los goles. Por otra parte, Andrés Iniesta jugó su última final en el torneo, ya que a partir de la próxima temporada defenderá a Chongqing Dangdai Lifan de China.

No había dudas del favoritismo de Barcelona para este partido. Sin embargo, la caída estrepitosa en la Champions League ante AS Roma hacía pensar que el cuadro catalán podía llegar golpeado a esta definición. No obstante, nada de eso ocurrió y de inmediato a los 14 minutos Luis Suárez se encargó de poner el 1-0.

En ese momento, comenzó la fiesta para el conjunto catalán, con un Messi que, a pesar de no aparecer en toda su dimensión, hasta ese momento, aumentó el marcador a los 31 minutos. Desde ahí, el argentino tomó el control del ataque de su equipo y contribuyó con una gran pared para que Suárez marcara el 3-0 (39'). Así se fueron al descanso.

En el complemento, el cuadro catalán no hizo más que aumentar su predominio en el partido y en la cuenta. De hecho, Iniesta a los 52'marcó el 4-0 tras gran pase, nuevamente de Messi. Para la estadística quedó el 5-0 de Phillipe Coutinho (69'), mediante lanzamiento penal, en una jugada en la que había anotado el propio jugador brasileño, siendo anulado su tanto, para cobrar la pena máxima.

Con este resultado, FC Barcelona obtuvo su título 31 en la Copa del Rey, cuarto de manera consecutiva e igualó el resultado más abultado que se había obtenido en una definición de copa, junto con el 6-1 que le propinó Real Madrid a su filial Real Castilla en 1980.