Hinchas de Barcelona lanzaron globos amarillos contra "atroz represión" al pueblo catalán

El Comité de Defensa de la República (CDR) pidió que los hinchas de FC Barcelona lanzaran globos amarillos durante el partido de este miércoles ante AS Roma por la Liga de Campeones a modo de protesta contra la "atroz represión" al pueblo catalán.

Pese a que el medio El Mundo explicó que algunos miembros de seguridad del Camp Nou evitaron que esto se cumpliera requisando todos los globos que vieron durante la entrada del público, alguno aparecieron sobre la cancha.

Debido a esto el juez holandés Danny Makkelie debió detener el partido durante algunos minutos.

"En el recinto pudo verse un gran número en varios lances del envite. Además, las entidades independentistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana repartieron carteles con el lema Llibertat. Durante el himno de la Champions se desplegaron dos pancartas gigantes bajo ese eslogan y otro: It's just about freedom", señaló.