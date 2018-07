Paulinho fue enviado a préstamo por FC Barcelona a Guanzhou Evergrande de China

El volante de la selección de Brasil Paulinho, que disputó el Mundial con su país, fue enviado a préstamo por parte de su club FC Barcelona hacia Guangzhou Evergrande de China, cuadro en el que ya estuvo y desde el cuál lo compraron los catalanes.

La cesión del mediocampista será por un año, con opción de compra y desde el elenco blaugrana expresaron públicamente su agradecimiento hacia el jugador en su cuenta de Twitter, destacando "su compromiso y dedicación", deseándole "suerte y éxitos en el futuro".

Por su parte, en el club chino ya anunciaron su recontratación para la próxima temporada en su página web, destacándolo con un escueto mensaje: "Bienvenido de nuevo".

El brasileño deja la escuadra española, tras haber jugado 49 partidos, anotando nueve goles y entregando dos asistencias, durante la única temporada que defendió a los "culés".

🔵🔴 Best of luck to @paulinhop8, who is returning to former club Guangzhou Evergrande.

