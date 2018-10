Presidente de FC Barcelona le abrió la puerta a Guardiola

Después de las declaraciones del entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, en las que aseguraba que quería terminar su carrera como entrenador "donde empezó", fue el presidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu, el que se pronunció acerca de sus dichos y le abrió la puerta al entrenador catalán.

"Yo acabaré otra vez donde empecé, mis últimos pasos serán en la cantera, ojalá sean en el Barça", confesó Guardiola en una entrevista con el ex jugador Jorge Valdano en el programa "Universo Valdano".

"Es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera", fue lo primero que atinó a decir el actual presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en una entrevista a The Times.

"El otro día leí que le gustaría en un futuro hacerse cargo de La Masía, me parece perfecto. Eso es lo que ya le ofrecimos cuando nos dijo que se quería ir porque estaba cansado a causa de la presión", reconoció el alto dirigente y afirmó que, "su vuelta sería una gran noticia".

Bartomeu también habló del presente y futuro de Lionel Messi, del que espera que acabe su carrera en el cuadro azulgrana: "Él no quiere irse y nuestro proyecto es convertirlo en un 'one club man' (jugador de un solo club), y rodearlo de grandes jugadores. No tenemos intención de vender a los grandes jugadores que tenemos".