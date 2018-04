Conmebol solicitó a la FIFA que el Mundial de Qatar 2022 tenga 48 equipos

El presidente de la FIFA, el ítalo-suizo Gianni Infantino, dijo este jueves que estudiará la petición "muy interesante" que le hizo la Conmebol de que el Mundial de Qatar 2022 tenga 48 equipos participantes en vez de 32, algo originalmente previsto para la Copa del Mundo de 2026.

"Tenemos esta petición de la Conmebol y de sus asociaciones, me parece muy interesante. Por supuesto tenemos que estudiar la practicidad de esta propuesta, si es posible, si es factible y si los demás están de acuerdo. La vamos a estudiar, me parece algo muy interesante y que tenemos que estudiar muy en serio. Y si es posible... ¿Por qué no?", sostuvo Infantino en rueda de prensa.

"Creo firmemente como presidente de la FIFA en la ampliación de los participantes porque estoy convencido de que sirve para el desarrollo del fútbol en todo el mundo", añadió.

Infantino recibió esa petición este jueves en Buenos Aires durante el Congreso Ordinario de la Conmebol.

Al ser consultado por la candidatura conjunta de Argentina, Uruguay y Paraguay para organizar el Mundial de 2030, señaló que son tres países "importantes" para el fútbol y "capaces de poner sobre la mesa una candidatura muy sólida y fuerte".