Corte Suprema de Paraguay decidirá sobre extradición de Nicolás Leoz a Estados Unidos

El Tribunal de Apelaciones de aquel país no aceptó apelación de los abogado del exdirigente,

La Corte Suprema de Justicia paraguaya se presenta como la instancia que decidirá sobre la extradición a Estados Unidos de Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol y ex dirigente de la FIFA, después de que el Tribunal de Apelaciones no admitiera el recurso presentado el pasado año por sus abogados.

El Tribunal rechazó, con dos votos a favor y uno en contra, la apelación de los abogados de Leoz, de 89 años, a la resolución del juzgado que resolvió la extradición el pasado noviembre.

El abogado Ricardo Preda, aseguró que contemplaban ese fallo y que en cuanto reciban la comunicación oficial recurrirán a la sala penal de la Corte Suprema.

Añadió que Leoz, que en septiembre cumplirá 90 años y permanece en arresto domiciliario en Asunción, está al tanto de todo el proceso pese a su avanzada edad y diferentes dolencias coronarias.

Leoz fue presidente de la Conmebol desde 1986 a 2013 y está en arresto domiciliario desde que en mayo de 2015 fue acusado junto a otros altos dirigentes del fútbol de ser parte de una trama de corrupción en la FIFA en la investigación emprendida por Estados Unidos.

Leoz, que también fue miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, es uno de los implicados en la investigación emprendida por Estados Unidos, en colaboración con la justicia suiza.