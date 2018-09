Hincha de Puerto Montt nominado a los The Best viajó a Londres

Sebastián Carrera, hincha de Deportes Puerto Montt que fue nominado a los Premios The Best que entrega la FIFA, viajó este sábado rumbo a Londres para estar presente en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes.

"Hoy me voy a un lugar que jamas me imagine, pero no me voy solo, en mi mochila llevo el apoyo de todos los hinchas del futbol chileno, esos hinchas que sufren y fin de semana tras fin de semana se suben a un bus o micro para estar presentes en todas las canchas", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Carrera fue nominado por un partido del 2017 en el que acudió a ver a su equipo ante Coquimbo Unido solo en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

El chileno compite por la distinción contra las hinchadas de Perú, Japón y Senegal.