La FIFA suspendió de por vida a ex dirigentes de Estados Unidos y de la Concacaf

La cámara adjudicataria del Comité de Ética independiente de la FIFA suspendió de por vida de todas las actividades relacionadas con el fútbol, a nivel nacional e internacional, a varios ex dirigentes de Estados Unidos y de la Concacaf.

Según informó la FIFA en un comunicado emitido este miércoles, los suspendidos son Aaron Davidson, ex presidente de la junta de la Liga de Fútbol de América del Norte (NASL) y de Traffic Sports USA, una compañía de mercadotecnia deportivo; Costas Takkas, ex funcionario de la Concacaf y agregado al ex presidente de ese organismo Jeffrey Webb; y Miguel Trujillo, ex agente de partidos de la FIFA y propietario de empresas de consultoría deportiva.

La investigación contra Davidson comenzó el 28 de mayo de 2015 tras un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos de un día antes.

El 20 de octubre de 2016 se declaró culpable de un cargo de conspiración de crimen organizado y otro de fraude electrónico. Su declaración de culpabilidad se refería, entre otras cuestiones, a planes en los que ofrecía sobornos a cambio de asegurar contratos para los medios y los derechos de comercialización de los torneos de fútbol.

El caso de Takkas empezó el 27 de mayo de 2015, fundamentado, entre otras cosas, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitido ese mismo día.

El 24 de mayo de 2017, Takkas también se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero. Su declaración de culpabilidad tenía que ver con planes en los que recibía pagos de sobornos en nombre del ex presidente de la Concacaf Jeffrey Webb a cambio de otorgar contratos a compañías por los derechos de medios y comercialización de torneos de fútbol.

La investigación contra Trujillo empezó el 6 de abril de 2016 según, entre otras cuestiones, un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitido el 8 de marzo de 2016.

Este mismo día Trujillo se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de conspiración de fraude electrónico en relación con su participación en varios planes para sobornar a funcionarios de fútbol.

La sala resolvió que los tres son culpables de haber violado el artículo 21 (Soborno y corrupción) del Código de Ética de la FIFA, por lo que los tres son suspendidos de por vida en todas las actividades relacionadas con el fútbol (administrativas, deportivas o de cualquier otro tipo) a nivel nacional e internacional. Además, se les ha impuesto una multa de un millón de francos suizos.