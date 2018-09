Noel Gallagher participará en la ceremonia de los premios The Best

El cantante británico Noel Gallagher confirmó su participación en la ceremonia de los premios The Best de la FIFA que se celebrará el próximo 24 de septiembre en Londres.

El mismo organismo del fútbol mundial confirmó al artista como parte del evento en que se premiará al mejor jugador del mundo, galardón por el que compiten el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah.

Recordar que el mayor de los hermanos Gallagher siempre se ha mostrado como un activo fanático del fútbol y nunca ha ocultado su amor por Manchester City, club que le ha correspondido utilizando canciones de Oasis al término de los partidos disputados en el Etihad Stadium.

