Premios The Best de la FIFA tendrán un jurado de lujo

Los ex jugadores brasileños Ronaldo Nazario y KakÁ, el inglés Frank Lampard, el alemán Lothar Matthäus y los ex técnicos Carlos Alberto Parreira y Fabio Capello figuran en el jurado de los premios a mejor jugador del año (The Best) de la FIFA, según se anunció este miércoles en Moscú, mientras que el español Iker Casillas está en el panel para elegir el mejor gol.

Ronaldo, Kaka, Capello, Parreira y Matthäus elegirán al mejor jugador masculino de la temporada 2017-18 junto a Sami Al-Jaber (KSA), Cha Bum-jun (KOR), Didier Drogba (CIV), Wynton Rufer (NZL), Alessandro Nesta (ITA), Emmanuel Amunike (NGA) y Andy Roxburgh (ESC).

El jurado para mejor jugadora femenina lo integran Belinda Wilson (AUS), Sun Wen (CHN), Jacky Shipanga (NAM), Clementine Toure (CIV), Mia Hamm (EE.UU.), Andrea Rodebaugh (MEX), Sisi (BRA), Diego Guacci (CHI), Patrick Jaquemet (FRA), Maia Jackman (NZL), Anna Signeul (SUE) y Nadine Kessler (ALE).

Mientras el jurado para el premio Puskas al mejor gol lo forman Alex Scott (ING), Miroslav Klose (ALE), David Trezeguet (FRA), Aline Pellegrino (BRA), Iker Casillas (ESP), Marco van Basten (HOL) y Pablo Aimar (ARG).

Los componentes del panel para designar al mejor portero son Vitor Baia (POR), Peter Schmeichel (DIN), Jorge Campos (MEX), Gordon Banks (ING), Rinat Dasaev (RUS), Mark Schwarzer (AUS), René Higuita (COL), Diego Forlán (URU), Frederic Kanoute (MLI) y Alessandro Altobelli (ITA).

El jurado para designar el premio a la mejor afición lo forman Homare Sawa (JAP), Christie Pearce Rampone (EE.UU.), Cafu (BRA), Lucas Radebe (SUD), Christian Karembeu (FRA), Bora Milutinovic (SER) y Lindsay Tarpley-Snow (EE.UU.).

Los jurados de cada categoría elaborarán una lista de 10 candidatos que se anunciará el 23 de julio, día en el que empezará la votación pública.

Los aficionados, los capitanes de las selecciones, los técnicos y más de 200 miembros de la prensa internacional votarán para elegir los nombres de los mejores jugadores y técnicos de la campaña.

La FIFA anunciará en septiembre las listas con los nombres de los tres finalistas de todas las categorías.

La gala se celebrará por segundo año seguido en Londres, el próximo 24 de septiembre.