Thibaut Courtois disculpó ausencia de Cristiano Ronaldo y Messi en la ceremonia de The Best

El arquero de Real Madrid y de la selección belga, Thibaut Courtois, ganador al premio al Mejor Portero en los Premios The Best de la FIFA, disculpó las ausencias de Cristiano Ronaldo y Leo Messi en la ceremonia que se realizó este lunes en Londres, asegurando que entiende que las ligas "son más importantes".

"Al final es lo que hay. En dos días hay un partido de liga y eso tiene que ser lo más importante. Viajar dos horas y media aquí teniendo que jugar después no es lo mejor. Entiendo que algunos no vengan, luego depende de cada uno si quiere venir o no, pero se puede entender, no creo que los futbolistas estén hablando de ello", aclaró el belga.

Respecto a su premio, el belga manifestó su felicidad no solo por ser considerado el mejor arquero, sino también por llegar a Real Madrid, club que tuvo a cuatro jugadores con premiaciones, entre ellos el croata Luka Modric, elegido como "The Best".

"Eso dice mucho del equipo, que hay mucha calidad y nosotros hacemos todo los posible por seguir ganando partidos y trofeos. Otros también merecían estar aquí", sentenció.