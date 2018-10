Christiane Endler adelantó duelos ante Sudáfrica: La idea no es solo competir, si no ganar

La capitana de la selección chilena femenina, la arquera Christiane Endler, comentó la previa de los duelos amistosos que la Roja jugará ante Sudáfrica este sábado 6 y el próximo martes 9 en Viña del Mar y Santiago, respectivamente.

La jugadora de PSG aseguró que estos partidos sirven para el roce que el equipo necesita, pero apuesta también por comenzar a conseguir resultados.

"Es importante para nosotras jugar ante Sudáfrica, porque en el repechaje para los Juegos Olímpicos nos vamos a enfrentar a un rival africano, y sabemos que tendrán más o menos las mismas características, con jugadoras rápidas, muy potentes y a veces eso nos complica", explicó la jugadora.

"Y mientras más partidos como este tengamos, será mejor, porque vamos a llegar más preparadas y el roce será distinto. La idea no es solo competir, si no ganar, dar un paso adelante y eso será importante para el equipo", añadió.

El técnico José Letelier apuntó a esa misma línea y espera comenzar a sumar resultados en la previa de la Copa del Mundo de Francia 2019.

"No podemos tener una preparación sin pensar que en el Mundial no necesitamos resultados. No podemos esperar a eso, y desde ahora ya, ante Sudáfrica y ante Australia, que son rivales complicados, tenemos que pensar en conseguir resultados y lo que hizo se en Copa América es espectacular, pero tenemos que pensar en un salto de calidad que buscamos alcanzar", comentó.

Chile jugará ante Sudáfrica este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Sausalito y el próximo martes en Santa Laura, a las 22:00 horas.