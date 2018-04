Christiane Endler: No queda otra que salir con todo para ganar ante Argentina

Christiane Endler volvió a ser uno de los buenos valores en el empate sin goles que protagonizó este jueves Chile ante Colombia por la segunda fecha del cuadrangular final de la Copa América Femenina en el Estadio La Portada de La Serena.

La arquera y capitán de La Roja señaló que deberán enfrentar con las mejores armas a Argentina este domingo en la búsqueda del cupo que les de el paso al Mundial de Francia 2019.

"Queríamos afirmar el segundo lugar del grupo ahora. No queda otra que salir a ganar con todo contra Argentina. Luchamos hasta el final contra Colombia que también se jugó todo. A recuperarse ahora y pensar en el próximo partido", comentó a Chilevisión.

Respecto a como afrontarán lo que será una "final" contra el elenco trasandino Endler afirmó que será un partido complicado.

"Acá todas nos estamos jugando todas las opciones. Ellas van a salir a luchar, son un equipo súper guerrero, muy físico. Quizás futbolísticamente no tiene tanta armas pero con la garra que juegan será complicado. Nosotras debemos mejorar por que no hoy no estuvimos a la altura de lo que debíamos", agregó.

Chile enfrentará a Argentina este domingo a partir de las 16:45 horas en el último duelo del cuadrangular final para la Copa América Femenina.