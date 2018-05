Ettie, la hija de Footix, será la mascota del Mundial Femenino en Francia 2019

La FIFA presentó este sábado a la mascota oficial para el Mundial Femenino de 2019 que se disputará en Francia. Es una gallina de nombre Ettie y tiene una especial conexión con la Copa del Mundo que organizó el país galo en 1998.

"Ettie es una gallina enamorada de la vida y del fútbol. Es hija de Footix, la mascota oficial del mundial masculina de fútbol de 1998 celebrado en Francia", señaló el organismo rector del fútbol mundial.

