Geraldine Leyton: Nuestro logro es un buen paso para que se invierta en el fútbol femenino

La futbolista de Colo Colo Geraldine Leyton visitó Una Nueva Mañana de Cooperativa y se refirió a la realidad del fútbol femenino tras el éxito de la selección chilena en la Copa América en la que consiguió clasificar al Mundial de Francia 2019 y un cupo para el repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"En el medio nacional hay pocos clubes que pagan, que yo sepa Colo Colo y Universidad de Chile, que dan una ayuda económica, no es un sueldo. En mi caso yo recibo una beca que es un acuerdo de palabra al que llegas. Eso alcanza para cosas básicas, así que la mayoría nos dedicamos a trabajar y estudiar", comenzó diciendo la defensora.

"Creo que como en todo deporte para que exista apoyo deben haber resultados, por eso este logro que tuvimos es un buen paso para que se den cuenta que tienen que invertir en el fútbol femenino para que se consigan más logros a futuro", agregó.

En esa misma Línea, Leyton indicó que "con lo que pasó en la Copa América, varios entes privados están poniendo más ojo en el fútbol femenino".

Las comparaciones

La jugadora nacional también se refirió a las comparaciones que han surgido con el equipo masculino y advirtió que les "molesta un poquitito" que les digan la Rojita "porque nos minimiza, somos la Roja femenina".

"Nosotros los vemos a ellos (futbolistas hombres) como referentes y si nos ven como un gran jugador es un grato elogio para nosotras... Lo ideal sería que nos destacara por la persona y no por parecernos a otro", expuso.

Finalmente, Geraldine Leyton se refirió a la razón por la que muchas jugadoras no llegan al fútbol de primera línea. "Algunas no se atreven, no por qué juguemos a la pelota vamos a ser amachadas o lesbianas, pero pasa por un tema de sociedad que no está abierta a eso", sentenció.