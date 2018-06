Infantino: El fútbol femenino se prepara para brillar en el Mundial de Francia 2019

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, aseguró este jueves que el Mundial que el próximo año se disputará en Francia ofrecerá al fútbol femenino la oportunidad de "brillar".

En un vídeo difundido en el perfil de Twitter de la Copa del Mundo de Francia 2019, Gianni Infantino destacó la importancia del evento que comenzará dentro de 365 días.

"Exactamente dentro de un año, Francia experimentará un momento histórico con el inicio de la Copa del Mundo femenina de la FIFA. Estamos ansiosos esperando el 7 de junio de 2019", dijo el máximo responsable del órgano que rige el fútbol mundial.

"Todo el país de Francia y las nueve ciudades sede se están preparando para dar a todo el mundo la más cálida bienvenida y para que podamos celebrar juntos el fútbol femenino. Queda todavía un año por delante y debemos aprovecharlo. Es el momento de brillar", abundó durante su intervención en francés.

Gianni Infantino despide el vídeo con una camiseta blanca, con franjas horizontales azules y rojas y el eslogan del Mundial de Francia 2019: "Atrévete a brillar".

Chile clasificó al Mundial.

