Premio Nacional de Periodismo Deportivo: No me gusta mucho el fútbol femenino, me aburre

Juan Carlos Villalta, Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2017, expresó su lejanía con el fútbol femenino en un debate sobre el reciente logro de la selección chilena que clasificó al Mundial de Francia 2019, asegurando que le aburre como otros deportes como el boxeo.

"Un equipo que tiene posición de privilegio que tuvo la selección femenina merece el mayor de los apoyos a nivel dirigencial y de Gobierno me imagino, pero yo no me atrevo a penetrar mucho en el mundo del fútbol femenino porque realmente no he incursionado, no tengo referencia, casi no veo los partidos", comenzó diciendo en el webshow El Deportivo de La Tercera.

"Yo no sé si los clubes tendrán la capacidad y los deseos de hacerlo, porque es muy impopular la postura que tengo yo, incluso puede ser mal comprendida y no faltará quien esté escuchando y diga que estoy discriminando, pero no es eso, así como no me gusta el boxeo ni otra serie de deportes, no me gusta mucho el fútbol femenino, me aburro", agregó el comentarista de CDF.

Finalmente, comentó que "a lo mejor le pasa mucho a los que lo están estructurándolo, pero yo apoyo todo lo que sea ordenarlo, organizarlo y llegar en buen pie a estas gestas mundiales, me parece interesantísimo".