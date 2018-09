Volante de la Roja remarcó el poco interés por el fútbol femenino en Chile

La volante chilena Karen Araya, uno de los últimos refuerzos de Sevilla, destacó que "en España se le da mucha importancia a la liga de fútbol femenino, mientras que en Sudamérica falta aún un poco".

"Sevilla me ha recibido con mucho calor, más que en Chile, pero he estado tranquila entrenando, tratando de adaptarme lo más rápido posible al equipo. Me han recibido muy bien, he entrenado ya con ellas y espero estar a disposición del entrenador -Paco García-", comentó.

La internacional chilena, en declaraciones que facilitó este viernes el club andaluz, apuntó que en España "el estilo de juego es más físico", mientras que en Sudamérica "es más técnico".

Araya, quien no jugó en la derrota que sufrió Sevilla en el primer partido liguero (2-4 ante Albacete), también valoró la presencia de su compatriota Francisca Lara en el equipo, para así tener una adaptación más rápida.

"Desde que llegué el entrenador me dijo que estuviera tranquila, que hiciera lo que yo sabía hacer. Que no me preocupara, que tenía que conocer algunos aspectos técnicos y tácticos acordes a la funcionalidad del equipo, y en esas estoy", argumentó.

"Me comen los pies por jugar con esta camiseta. El otro día en el palco quería entrar para tratar de ayudar a mis compañeras, pero ya sí espero estar en una convocatoria y poder jugar lo antes posible", concluyó.