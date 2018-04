Yanara Aedo recordó el empate de Chile ante Paraguay por la Copa América femenina

Chile debutó con un empate 1-1 este miércoles ante Paraguay por el Grupo A de la Copa América Femenina, donde destacó la delantera Yanara Aedo, quien marcó el gol de la igualdad para La Roja en La Portada de La Serena.

La jugadora de Washington Spirit de Estados Unidos fue la figura del encuentro gracias al talento y velocidad que plasmó por la banda izquierda; además, generó muchas ocasiones de gol lo que le valió los aplausos de los presentes en el estadio.

Un día después del partido, Aedo recordó en exclusiva para la ANFP cómo vivió el gol que se gritó en todo Chile.

"Cuando la Cote (María José Rojas) le dio la pelota a la May (Maryorie Hernández) por la banda, empecé a correr en dirección al arco. Cuando vi que la May sabía dónde yo estaba ubicada, miré inmediatamente a la arquera paraguaya para poder definir, porque sabía que me iba a dar la pelota; siempre lo hace desde esa ubicación", señaló "La Maga" de la selección.

"Cuando recibí, ya tenía claro dónde estaba la arquera y estaba consciente que la definición tenía que ser de primera, porque las defensas paraguayas venían volviendo. ¡Si la controlaba, llegaban! Fue una sensación de alivio, porque pudimos empatar rápido el partido", agregó la jugadora.

Yanara estuvo presente en el partido ante Paraguay en Ecuador por la Copa América de 2014, el último choque entre ambas escuadras, encuentro en el que Chile cayó por 2-3 despidiendose así del certamen en aquella ocasión.

La selección chilena enfrentará este viernes a Colombia desde las 19:00 horas (22:00 GMT) por la segunda fecha del Grupo A.