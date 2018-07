Everton se alzó como campeón del Torneo de Apertura sub 19

Everton de Viña del Mar, se coronó campeón este domingo del Torneo de Apertura sub 19, tras imponerse en la final por 2-1 a San Luis de Quillota, duelo jugado en el complejo de la ANFP en Quilín.

Los goles del encuentro fueron obra de Pedro Sánchez y Matías Leiva en los 5' y 18' respectivamente para el conjunto "oro y cielo", mientras que el descuento del elenco quillotano vino en los pies de Sebastián Parada a los 61'.

Con la victoria Everton se quedó con su segundo título de la categoría en tres años, tras haber obtenido la copa en 2016.

- Everton celebró el título conseguido en la final sub 19:

CAMPEONES!!!!!!!! 🏆🤩🤩🤩🎉 La Juvenil del Ever for Ever se quedó con la Copa en Quilín #ContigoForEver 💙💛💙 pic.twitter.com/EsaxBXgIn0